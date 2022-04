Catherine MARTINS

Fort d’environ 400 collaborateurs et d’un CA de 40 M€, Degetel est une ESN (Entreprise de Services Numériques) spécialisée dans la transformation digitale de nos clients.



Nous sommes présents en région parisienne, à Rennes et à Lyon ainsi qu’en Belgique et au Portugal.



Notre clientèle se compose exclusivement de clients grands comptes dans les secteurs Télécom, Banque/Finance, Média, Utilities, Luxe et Energie.



Notre offre SMAC by Degetel, nous permet d’accompagner nos clients de bout en bout sur :

- Le Social

- La Mobilité (Desktop, smartphones, tablettes)

- L’Analytics

- Le Cloud



Chargée de Ressources Humaines chez Degetel, je gère le suivi et la carrière des collaborateurs, la formation ainsi que le pilotage de l'activité recrutement.



cmartins@degetel.com

01.41.86.02.00

www.degetel.com



Mes compétences :

Ressources Humaines

Web

Digital

Recrutement

ESN

Formation

Applications mobiles