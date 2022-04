Catherine MASSAI GIRODON

Orienté vers les résultats, je conçois mes méthodes de travail sous un angle collaboratif et créatif.



Doté d'une aptitude à monter en compétence rapidement sur des sujets nouveaux,



Mes compétences en commerciales et la maitrise des gestions de flux au niveau des stocks et mon esprit analytique ont été plusieurs fois reconnus comme mes points forts.



Issu du monde marketing/commercial, mes expériences dans la vente, dans des contextes nationaux et internationaux démontrent ma polyvalence.



Enfin, il est primordial à mes yeux de travailler dans un cadre cordial, un environnement ou l'humain tient une place privilégiée





Mes compétences :

COMMERCE

Créatif

Pédagogie

Sens du commerxe

Gestion de la relation client

Organisation