Catherine MAUPEU

J'accompagne des entreprises dans la mise en œuvre et le suivi de leurs système de management par la qualité (ISO 9001 :2015.



Ces entreprises, dans lesquelles je travaille en temps partagé, ont des activités très diverses : Transports / Enseignement / Recherche / Ecole doctorale / Chimie Travaux de forage.



J'ai appris grâce à ces expériences, à adapter chaque système aux besoins et aux nécessités des entreprises, en fonction de leur taille et de leur activité.

Faire simple et efficace.



Mon expérience en management est un atout pour collaborer avec tous les membres d'une entreprise, quelles que soient leurs fonctions et ainsi les impliquer dans le fonctionnement du Système de Management par la Qualité.



N'hésitez pas, contacter moi si vous souhaitez plus d'informations.



