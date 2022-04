Catherine MAUREL

Veritable conseil en matière de développement et de dynamisation du commerce d’un territoire auprès des acteurs institutionnels et économiques locaux, je possède une solide expérience dans :

■La définition de plans d’actions stratégique pour le développement du commerce et des entreprises sur un territoire (conduite de projets transversaux et fédérateurs)

■Le développement et la gestion de partenariats financiers (Etat-Région-Département-Privés)

■L’animation des groupes d’acteurs dans le cadre du pilotage de projets de développement et de dynamisation du commerce (Unions commerciales, Collectivités locales, Chambres consulaires....)

■La création et la mise en œuvre d’une stratégie de communication interne et externe et de promotion des projets.





Mes compétences :

Coordination de projets

Animation d'équipe

Gestion de projet

Animation de groupes

Animation de réunions

Management commercial

Communication

Stratégie commerciale

Ingénierie