Catherine MAUREL

Mes expériences professionnelles m'ont d'abord conduit d'une PME à un grand groupe international.

Mes fonctions ont évolué : chercheur, responsable contrôle qualité, responsable qualité et m'ont permis de connaître les métiers de la conception, de la production et de la qualité dans des contextes différents en terme de domaines d'activité (diagnostic in vitro pour les secteurs agroalimentaire ou clinique et dispositifs médicaux), d'exigences et d'effectifs. Je me suis enrichie et j'ai acquis de nombreuses compétences techniques et managériales.

Sur ces trois dernières années, de nouvelles expériences m'ont permis de valoriser mes acquis (Qualité, Microbiologie, Métrologie, Environnement). J'ai travaillé pour des sociétés leaders dans les domaines des dispositifs médicaux et de l'industrie pharmaceutique. Je suis maintenant disponible et prête pour de nouveaux challenges !



Mes compétences :

Management opérationnel

Amélioration de process

Management de la qualité

Amélioration continue

Contrôle qualité

Analyse environnementale

Métrologie

Norme ISO 14001

Norme ISO 13485

Norme ISO 9001

Norme ISO 17025

Audit qualité

Norme HSE

Norme ISO 14644

Audits TGA, MDSAP, clients...

Norme ISO 15378

QSR / FDA / cGMP

Norme ISO 11737

