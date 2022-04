Catherine MAUVOISIN

Mes missions transversales dans le domaine de l'approvisionnement ont été très diverses :



Intégration des prévisionnels de vente de produits finis et analyse des besoins en fonction des encours composants sur les différents sites de production internationaux



Supervision de prestataires d’approvisionnement basés en Europe et en Asie



Gestion des approvisionnements pour les références non externalisées



Analyse d’aléas et déclenchement de transport spéciaux



Gestion d’introduction et de fin de vie des produits



Gestion de projets pour l'externalisation de postes de travail en approvisionnement