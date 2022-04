Catherine MAZIÈRE

J'ai choisi la majeure Marketing dans mon cursus.



Au niveau extra-scolaire :

- Pendant ma deuxième année d'école, j'ai occupé le poste de secrétaire du Petit Tou : le city-guide gratuit de la ville de Toulouse.

Ma mission consistait à gérer les contrats de tests, redistribuer aux 50 membres de l'association, mettre en place d'une relation de suivi avec ces contrats et les membres de l'association et démarchage terrain, rédiger des critiques, etc).

75 000 exemplaires édités, élu "meilleur city-guide de France" à l'évènement de PubliCity, 22 000 exemplaires distribués le jour du lancement.

- Pendant les admissibles de l'ESC Toulouse, du 13 juin au 7 juillet 2012,nous étions 3 à gérer de A à Z l'hébergement des 3500 candidats admissibles.



Mes compétences :

HTML

Blogging

Tweetdeck

Google adwords

Bing ads

Marin software

marketing

Webmarketing