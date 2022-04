Catherine MAZOND

Depuis peu responsable qualité et processus chargée d'accompagner la DSI dans sa transformation vers le management par les processus.

3 ans au sein d'un service informatique d'une collectivité, responsable d'une unité en charge

- de l'urbanisme du SI et

- de l'assistante maîtrise d'ouvrage auprès des différents services utilisateurs,

- des relations avec la CNIL (correspondant CNIL).

15 ans consultante fonctionnelle dans une SSII lyonnaise.

Successivement ingénieur d'études, consultante puis chef de projet sur des gros projets de refonte de système d'information. Depuis l'étude des besoins,l'analyse des processus exisants et construction du système cible jusqu'à la recette et formation des utilisateurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

ITIL