Catherine MEDVEDOWSKY

Conseillère de vente depuis 1975 dans le prêt à porter Femme, Enfant, accessoires (chaussures et maroquinerie).

Grâce à ma tenacité, mon autonomie, et à une sensibilité particulière que j'accorde au vêtement, j' ai obtenu un poste de responsable de 1990 à 20013. Cette experience a renforcé mes competences de merchandising ainsi que la gestion des stocks et du personnel.

Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir fideliser une clientèle.

Cette fidélisation de client fait partie de mes priorités.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

responsable des ventes

Merchandising