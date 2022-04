Catherine MÉGÉLAS

Parfaitement bilingue, dynamique, diplomatique et créative.



Gestionnaire de communauté (community manager) responsable communication avec plus de 10 ans d’expérience au Canada, en France, à NY et Londres.



Spécialisation dans les réseaux sociaux, l’élaboration et le développent de plans de marketing et communication, développent de partenariats, gestion de projets et relations avec la presse et les blogueurs.





PRINCIPALES COMPÉTENCES

Community Manager, Organisation, communication, représentation, promotion, créativité, leadership



Gestion de projets

Planification stratégique et direction de différents projets

Élaboration et coordination des échéanciers et des horaires

Estimation et respect des budgets alloués



Relations publiques

Création et entretien de partenariats

Représentation d’entreprises et d’artistes lors de congrès, galas et autres événements

Rédaction de textes promotionnels et suivi des demandes journalistiques



Logistique d’événements

Organisation et promotion de lancements d’albums et de concerts

Recherche de financement (commandites et subventions gouvernementales)

Embauche et gestion des équipes de travail

Gestion des relations médias





Mes compétences :

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Facebook

Twitter

Customer Relationship Management

Loyalty Schemes

Return on Investment

Budgets & Budgeting

YouTube

Hootsuite