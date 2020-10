Catherine RATIER

Recherche une alternance en comptabilité et gestion de paie dans la région de la Roche sur Yon





Je vais préparer en alternance une formation comptabilité et gestion paie de niveau BTS afin de répondre aux besoins des entreprises



Les entreprises peuvent bénéficier de certains avantages financiers :



- le financement de la formation sera pris en charge entièrement par votre OPCO

- cout salarial maitrisé

- laide à lembauche à lissu de la formation : exonération totale des cotisations si lalternant est âgé de 45 ans et plus, aide forfaitaire par pôle emploi, exonérations fiscales



Jai déjà pris contact avec un organisme de formation, cest une entrée tout au long de lannée et la durée est à convenir ensemble.



De part mon expérience, jai acquis une polyvalence et une adaptabilité au poste que lon me confie.

Jai occupé différentes fonctions administrative, comptable et commerciale en relation avec des

collaborateurs, clients et fournisseurs.

Je suis une personne organisée et rigoureuse afin de gérer et suivre les dossiers clients dans les meilleures conditions possible et de favoriser la satisfaction client.

Jai assuré la facturation clients, la saisie des écritures, le rapprochement bancaire, lenregistrement et la validation des factures fournisseurs.

Ainsi, je recherche un employeur comme vous afin dobtenir mon BTS sous forme dalternance et daccroître mes connaissances dans la comptabilité.

Je serais heureuse de vous détailler mes motivations et mon projet professionnel.