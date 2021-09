Mina TOSTAIN - MIHAILOVIC

DOMITYS développe depuis 1999 un nouveau modèle d’habitat à destination des personnes âgées autonomes : les Résidences Services pour Seniors.

Ces résidences de standing comprennent en moyenne 120 logements adaptés aux besoins spécifiques des seniors et proposent aux résidents divers services favorisant leur sécurité et leur bien-être (restauration, ménage, animation, espace beauté, piscine…).



Actuellement Chargée de recrutement et mobilité au sein de la société Domitys, je recherche sur la France entière des profils de Conseillers commerciaux H/F, Adjoints de direction H/F et Directeurs de résidences pour seniors H/F.



Pour tous renseignements concernant nos métiers et les profils recherchés, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.domitys.fr, espace recrutement.



Mes compétences :

Recrutement

Relation clientèle

Commercial