Catherine SARG BESCOU

20 ans d'expérience (stratégie, marketing de l'offre, marketing produits, promotion des ventes...) orientée résultats :

- Direction de business unit / optimisation du P&L (CA / contributing profit)

- Elaboration et mise en œuvre de la stratégie marketing et commerciale

- Management direct d'équipe (management par objectifs, plans de formation, réunion hebdo..), management transversal en mode projet

- Négociation (acquisition de licences, achat de produits)

- Développement de partenariats

- Contrôle de gestion marketing (budget, suivi et analyse des écarts, reporting)

- CRM, marketing direct (off & online) et solides connaissances de la chaîne graphique

- Lancement d'un nouveau concept de magazine lifestyle

- Développement de produits culturels (de l'idée à la vente)

- Marketing des jeux concours et des loteries



Mes compétences :

Stratégie marketing

Management transversal

Responsable marketing

Gestion de projet

Édition

Marketing direct

Contrôle de gestion

Offline

Management

Négociation achats

Partenariats

Gestion de la relation client

Contrôle des coûts

ROI

Fidélisation

Print management

VAD

Budget et Controlling

Négociation licences

Sourcing

Online

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Développement produit

Mix Marketing

Chaîne graphique