Catherine SILVA

CONSEIL EN PROTECTION SOCIALE ET FINANCIÈRE



Accident, maladie, décès, retraite, épargne.…Construisons ensemble votre protection sociale et financière pour répondre à vos besoins.



Mes compétences pluridisciplinaires, et ma qualité de courtier me permettent ainsi d’analyser vos attentes et de préconiser des solutions adaptées pour protéger, dirigeants, indépendants et salariés.



Ma mission ne s’arrête pas à la souscription.Je vous propose un accompagnement sur le long terme, complet et personnalisé.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Assurance

Prévoyance collective

Prévoyance et retraite du professionnel

Produits financiers