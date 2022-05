Romain JAMIN

Une petite structure a besoin d’un système informatique

aussi performant et disponible que celui d’un grand groupe !



C’est de cette conviction qu’est née la société Curseur en 2005.



J'étais à l’époque technicien itinérant et je constatais souvent que le système informatique de mes clients TPE/PME était sous-utilisé et manquait de fiabilité sur le long terme. En cause : un déficit de conseil et des opérations de maintenance déclenchées uniquement lors d’un incident.



Le potentiel de productivité que représente l’outil informatique pouvait donc être significativement amélioré en proposant un panel de services de dernières technologies, adapté aux petites structures.



Cette réflexion, qui constitue encore aujourd’hui notre axe de développement, nous a amené à concevoir une offre de service qui répond à l'ensemble des besoins du système informatique des TPE et PME : téléassistance, contrat de maintenance proactif, sauvegarde externalisée, outils collaboratifs et solutions de sécurité. L'ensemble de notre offre sur http://www.curseur.biz



Nous nous démarquons de la concurrence de part notre extrême disponibilité. Pour nous, chaque client est un VIP !



Nous intervenons physiquement sur toute l'Ile de France dans un délai de 4H00 et en télé-intervention en tous lieux géographiques.



Moyens humains :



- Un administrateur système certifié Microsoft MCP

- Plusieurs techniciens Freelance

- Une assistante administrative et commerciale

- Un agent commercial



Compétences :



Supervision et maintenance proactive des systèmes et réseaux Microsoft

Sécurisation des données de l'entreprise

Gestion/Restructuration Active Directory

Audit et amélioration des performances

Filtrage d'accès Internet en entreprise



