Nathalie TOURNE

Après + de 15 ans d'expérience dans le commercial, le marketing et la communication, consciente des mutations engendrées par l’évolution des TIC - dans ces domaines et dans l’organisation du travail en général - devoir m'y former m'est apparu comme une évidence.



J'ai donc acquis les compétences spécifiques du web 2.0 en suivant la 1ère formation longue Community Manager / Responsable Web marketing.



Elles me permettent désormais d’élaborer et adapter une stratégie de communication dans un contexte 360°, de définir un plan d’action pouvant inclure recommandations, mise en œuvre et suivi.



Vous désirez valoriser votre image, organiser une veille active, développer votre visibilité sur internet, booster votre activité, capitaliser sur le partage et le collaboratif, vous orienter sur les réseaux sociaux ?



Je suis disponible dès à présent pour mettre mes connaissances au service de votre entreprise.

N'hésitez pas à me contacter !



