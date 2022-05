Luis LORENZO

Après une tentative en faculté de droit, je décroche un emploi dans la fonction publique en tant que maître d'internat en 1995.

Cela me permettra de suivre un BTS Action Commerciale par correspondance (CNED de Poitiers) jusqu'à saisir l'opportunité d'être recruté par Automobiles Peugeot qui me placera à Orléans où j'apprendrai le métier de conseiller commercial.



Une autre opportunité saisie deux ans et demi plus tard me propulse responsable commercial au sein d'une concession Harley-Davidson qui, depuis, est en constant essor.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Développement commercial

Informatique

Management

Négociation