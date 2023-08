Catherine VEGA

Au sein d'un réseau que j'ai fondé en 1996, j'accompagne mes clients dans la définition et la mise en oeuvre de leurs actions de communication.



Conseiller, définir, créer, développer et piloter votre communication, c'est mon métier.



Après 15 années d'expérience en agences conseil et dans le cadre d'interventions sur mesure free lance associant des équipes pluridisciplinaires, j'interviens comme responsable de projet, en collaboration avec la fonction communication de votre entreprise et en y intégrant, selon vos besoins, mon réseau.



Ma mission peut être ponctuelle sur un projet précis ou plus structurelle à travers l'externalisation partielle ou globale de votre communication. Pour les associations, organismes professionnels, PME, c'est une alternative particulièrement attractive à la mise en place d'un service de communication.





Pour en savoir plus (références, portfolio etc.) : http://www.catvega.com



Mes compétences :

Conseil

Free

Indépendant