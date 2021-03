Cecile AURET

Agent du changement, aide les projets et les programmes à se mettre à l'agilité avec scrum, kanban et le Scaled Agile Framework®. Expérience en conception fonctionnelle, scrum master et chef de projet avec CMMi pour des projets d'informatique de gestion dans des domaines métier variés. Formateur sur les méthodes agiles, de gestion de projet et de gestion des exigences



Compétences :

- Conseil, coaching et mentoring sur différents domaines de la gestion de projet et de programme,

- Management de plusieurs projets en parallèle avec des équipes pluridisciplinaires,

- Adhère au principes et pratiques du Management 3.0

- Gestion des attentes des clients, préparation de plans projets, gestion du périmètre des projets, des risques,

- Analyse et conception fonctionnelle,

- Facilitation de réunion à plusieurs niveaux : clients, développeurs, managers,

- Préparation de propositions commerciales, soutenances,

- Staffing, recrutement et gestion budgétaire,

- Assurance qualité, depuis les stratégies de test et les définitions de plans de test jusqu'au suivi, reporting et priorisation des anomalies.



Mes compétences :

Cahier des charges

Management d'équipes

Conseil

CMMi

Scrum

Assurance qualité

Gestion des exigences

Gestion de projet

Gestion des risques projet

AMOA SI

Coaching d'équipe

Méthode agile

Analyse des besoins

Modélisation de processus

Amélioration continue

Lean IT

Méthodes quantitatives

Formation

Kanban

Test

Pilotage de projets