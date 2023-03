Cécile BAILLOT

Sous contrat depuis 2006, en tant que contrôleur de gestion dans le secteur public au sein de l'inspection générale et de l'audit rattachée au Président de la collectivité (jusque fin 2015) et désormais au sein du secrétariat général à la direction du contrôle de gestion (depuis janvier 2016) : Je suis en charge des dossiers du secteur des déchets ménagers et réseaux de chaleur,où je mets à profit mes compétences de comptabilité privée. Je participe au montage et au choix des Délégation de Service Public (DSP) pour le volet financier (3 nouvelles DSP dont 1 pour laquelle j'ai été le chef de projet). Je peux être amenée à réaliser des audits financiers sur les autres domaines (les transports, les parcs de stationnement, l'eau et l'assainissement, le haut débit). En 2013, j'ai acquis une compétence d'analyse des budgets annexes qui relèvent de la comptabilité publique.





23 ans d'expérience : (12 ans secteur privé) notamment 4 en cabinet d'audit Price WaterHouse Coopers à Paris et 6 ans dans le groupe international HILL-ROM en tant que contrôleur de gestion ; (depuis 2006 secteur public).



Anglais et Allemand professionnel courant

Espagnol niveau intermédiaire



Mes compétences :

Audit

Cognos

Collectivité territoriale

Comptabilité

Comptabilité publique

Conseil

Consolidation

Contrôle de gestion

Délégation de service public

ERP

JD Edwards

Peoplesoft

PUBLIC

Service public

Us gaap

Gestion

Management

Gestion de projet

Collectivités Territoriales

Négociation contrats

Microsoft 2010