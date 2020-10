Cécile BONVIN

Je suis née et j'ai grandi en Haute-Savoie, en France. Mon parcours est riche en expériences professionnelles, mais aussi personnelles. J'ai occupé plusieurs postes comptables, et aussi travaillé dans la vente de meubles, ce qui a été une expérience très enrichissante. J'ai également participé à de nombreuses activités dans le milieu associatif, découvrant le sens du partage et de l'entre-aide. J'ai enfin fondé une famille qui aujourd'hui me donne la motivation de relever de nouveaux défis. De nature optimiste, je suis toujours prête à m'investir dans de nouveaux challenges et à gérer les difficultés.

Les montagnes et la campagne sont mon univers. Je vais souvent en montagne pour chercher une forme de paix intérieure. J'aime la voir se transformer à chaque saison, à chaque changement de temps. Je me dis alors qu'il en est de même pour les humains, et qu'avec respect et humilité, nous devons adapter notre comportement et notre façon de penser à tous ces changements.



Mes compétences :

Comptabilité, secrétariat, gestion

A l'aise avec les outils informatiques

Anglais, Bulats B1