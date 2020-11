Cécile CLAUDIN

KUEHNE NAGEL ROAD



Avec plus de 15 ans d’expériences en Ressources Humaines, j'ai aujourd’hui une vision transversale des Ressources Humaines et dans différents secteurs d’activités : Industriel, SSII, Logistique et Transports.

Les postes que j’ai occupés (en PME et/ou en Grandes Entreprises) en gestion administrative du personnel, paie, formation, recrutement et gestion sociale m’ont permis d’accéder au poste de Responsable GTA et Projets Ressources Humaines, aujourd'hui au service du GROUPE KUEHNE NAGEL.

Cette vision transversale des différents postes d’un service RH à laquelle s’ajoute une connaissance précise de plusieurs outils SIRH, me permet aujourd’hui d’apporter à un service RH un rôle de coordination « élémentaire » grâce à ma double compétence RH&Informatique.

Mes capacités à dialoguer, à travailler avec des interlocuteurs techniques ou des utilisateurs puis à formaliser par écrit, me permettent d’accompagner les Responsables du Service RH en accomplissant les tâches suivantes :



• Superviser l’utilisation, le paramétrage, la mise à jour et les interfaces des outils de votre SIRH comme Administrateur Fonctionnel en collaboration avec le Service Informatique,

• Piloter les projets transverses RH,

• Assurer l'interface de la SSI et traiter les dysfonctionnements avec le support de ce dernier et au besoin de l'éditeur.

• Effectuer la gestion des systèmes de Reporting RH (maintien, mise à jour, suivi des évolutions) afin de répondre aux attentes de la Direction, des Managers et des services de gestion.

• Réaliser des études préalables pour développer ou optimiser le SIRH en veillant à la cohérence globale, à la performance et aux impacts des changements,

• Animer des groupes de travail concernant la mise en œuvre et le suivi des projets ; coordonner les intervenants internes et externes sur les projets en lien avec les Systèmes d'Information RH,

• Faire évoluer les membres de l'équipe RH sur les outils de bureautiques de base et optimiser l’organisation des postes de travail,

• Auditer et formaliser les Process RH et veiller à leur bonne application,

• Contribuer à la montée en compétences de l'équipe RH à travers des Ateliers RH (formation et information régulière des Process du SIRH),

• Prendre en charge la formation des utilisateurs et leurs transmettre les procédures de travail optimisant l'utilisation des applications. Assurer l'assistance aux utilisateurs.





Mon but est d’optimiser la fonction RH de chacun en minimisant les problèmes fonctionnels ou techniques, la communication interne et transversale du Service RH n’en sera que renforcée.



Adaptable, volontaire, je sais être force de propositions. Reconnue pour mon professionnalisme et mon sens du service, j’attache beaucoup d’importance à la réussite des missions qui me sont confiées.





Outils : PGI, Iris Personnel, Zadig, Business Object, Solid, Timedisc, Pixid ...