Cécile DE PONSAY

Impliquée très tôt dans l'univers de l'entreprise pour du développement opérationnel, j'ai côtoyé de nombreux environnements professionnels, passant par le secteur avicole familial, puis les Editions Audie (Fluide Glacial avec Gotlib), avant de cheminer vers l'industrie, puis les services B2B avec une inclination pour les missions



Experte en dynamique transversale, jai parcouru des univers différents et complémentaires dans des sociétés de notoriété à des postes cadre, chef de projet



Accompagnement au développement, franchise, commerce associé, maillage commercial

Identification de partenaires publics et privés, investisseurs ...



Dans une optique innovation / RSE je propose également le soutien de projets liés aux industries créatives et la recherche de financements pour des objectifs humanitaires par le biais du mécénat d'entreprise



Anglais courant - Espagnol