Cecile DEFLANDRE

Je suis à la recherche d'un emploi d'assistante commerciale qui me permettront de mettre en valeur mes compétences.

i Riche de plus de 20 ans d’expérience dans le commerce notamment en tant qu'ASSISTANTE COMMERCIALE, MARKETING et SUIVI DE LA QUALITE dans le domaine de la commercialisation de système d’information auprès des collectivités locales, j'ai pu développer mon sens du commerce et de la relation clientèle dans le domaine privé et public ainsi que des compétences administratives lors d’expériences particulièrement enrichissantes au sein de sociétés de services et de sociétés commerciales Je maîtrise l’outil informatique et logiciels bureautiques classiques mais aussi l’utilisation d’applications CRM et de relation clientèle.

Sens des responsabilités, de l’écoute et prises d’initiatives sont des qualités qui m’ont alors été reconnues par mon entourage professionnel. Méthodique, rigoureuse, polyvalente et autonome dans mon travail, je sais également m'adapter aux différentes méthodes de travail.



Mes compétences :

Recherches de partenariat en lien avec nos logicie

Prospection téléphoniques et analyse des dossiers

Première analyse des cahiers des charges avec un a

Örientation des prospections : mairies, collectivi

Communautés de communes , HLM....

Analyse des marchés des collectivités locales