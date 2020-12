Cecile DONNEZ

Professionnelle de la gestion administrative depuis 2003, j'ai évolué d'une fonction d'hôtesse d'accueil standardiste et de secrétariat classique à une fonction d'office manager, en acquérant des compétences polyvalentes et transverses dans le secteur privé et dans la fonction publique.



Devenue depuis indépendante, j'aide principalement les professionnels à se libérer de leur charge administrative grâce à mes prestations polyvalentes de secrétariat.

J'accompagne également toute personne désireuse de développer ses compétences en proposant des formations dans différents domaines.



Pour en savoir plus : www.secretaire-freelance.org