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Cecile JOURDAIN

AUBEVOYE

En résumé

Mes compétences :
ERP CEGID QUADRATUS
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Office
Microsoft Excel
Budgets
Cegid

Entreprises

  • SFPN - GROUPE BLOIS AUDIT - CADRE SERVICE SOCIAL

    2016 - maintenant

  • CABINET JP MARTIN - GESTIONNAIRE PAIE

    2014 - 2016

  • EPEDA GROUPE COFEL - CONTROLE DE GESTION & ASSISTANTE RH

    2014 - 2014 SOCIETE COPIREL EPEDA A PERRIERS SUR ANDELLE (27910) MISSION D'INTERIM
    * ASSURER LA SAISIE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SITE ET MISE A JOUR DES TABLEAUX DE BORD A PARTIR DES DONNEES DE
    PRODUCTION COLLECTEES SUR LE SITE
    * FAIRE LE SUIVI DES HEURES DES SALARIES DU SITE ;
    * VERIFICATION DE LA COHERENCE DES HEURES ENTRE LE SUIVI DES HEURES DE PRODUCTION, DE LA LOGISTIQUE, DES ADMINISTRATIFS
    ET DU BADGEAGE
    * SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS EN ANALYTIQUE ;
    * SUIVI DES HEURES INTERIMAIRES ET EFFECTUER LA DECLARATION DE CELLES-CI SUR CLICK AND STAFF ;
    * CLOTURE MENSUELLE DES HEURES DES SALARIES, DES HEURES INTERIMAIRES, FAIRE L'ABSENTEISME DU SITE ;
    * CLOTURE ET SAISIE DES STOCKS MENSUELS / FNP

  • SECO - GESTIONNAIRE PAIE

    Paris 2013 - 2014 CABINET COMPTABLE S.E.C.O A VERNON (27200) CDI
    * GESTION D'UN PORTEFEUILLE CLIENTS MULTI CONVENTIONS CONSTITUES D'UNE CINQUANTAINE DE TPE ;
    * GESTION COMPLETE DU PERSONNEL (CONGES PAYES, ABSENCES, MALADIE...) ;
    * REALISATION DES BULLETINS DE PAIES, DES CONTRATS DE TRAVAIL, SOLDES DE TOUT COMPTE, CERTIFICATS DE TRAVAIL,
    ATTESTATIONS POLE EMPLOI
    * EN CHARGE DES AFFILIATIONS AUX DIVERSES CAISSES ; RETRAITES, MUTUELLES, PREVOYANCES, PROBTP, CCBTP ;
    * DECLARATIONS N4DS DE FIN D'ANNEE ;
    * EN CHARGE DU CALCUL DES CHARGES SOCIALES, URSAFF, PREVOYANCES, RETRAITES, PROBTP.... ;
    * VEILLE DOCUMENTAIRE, CONTROLE DE L'APPLICATION DES REGLES SOCIALES ;
    * APPORTER UN CONSEIL AUX CLIENTS QUAND AUX DIVERSES QUESTIONS SOCIALES

  • SDA TECHNOLOGIES - ASSISTANTE DE DIRECTION & COMPTABLE

    2012 - 2013 * TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE DE L'ENTREPRISE JUSQU'AU PRE BILAN ;
    * DECLARATION DE TVA ;
    * TENUE DES COMPTES BANCAIRES, RAPPROCHEMENTS BANCAIRES... ;
    * ENCAISSEMENTS CLIENTS, PAIEMENTS FOURNISSEURS ;
    * EN CHARGE DE LA PASSATION DES APPELS D'OFFRES FOURNISSEURS ET EN CHARGE D'ETABLIR LES COMMANDES SUIVANT UN
    CAHIER DES CHARGES
    * FACTURATION CLIENTS
    * ETABLISSEMENT DES BUDGETS DE L'ENTREPRISE ;
    * EN CHARGE DU SUIVI ADMINISTRATIF DU PERSONNEL, RECRUTEMENT, CONTRATS, SUIVI DES HEURES, ETABLIR LES BULLETINS DE
    SALAIRES, ETABLIR LES CHARGES SOCIALES, LA DADS DE FIN D'ANNEE...

  • MECA CN - ASSISTANTE DE GESTION & COMPTABLE

    1996 - 2012 MECA CN PUIS RACHAT, SARL GUYOMARD CDI

    Mécanique de Précision à HEUDEBOUVILLE ( 27400) (12 salariés)

  • MECA CN - ASSISTANTE DE GESTION & COMPTABLE

    1996 - 2012 * TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE DE L'ENTREPRISE JUSQU'AU BILAN ;
    * ELABORATION DE CERTAINS CHIFFRAGES
    * SUIVI DU PRIX DE REVIENT DES AFFAIRES CLIENTS ;
    * ETABLIR LES DOSSIERS DE CONFORMITES (3.1B-CCPU) ;
    * DECLARATION DE TVA, CA3, TVTS.... ;
    * SUIVI DU PERSONNEL DANS SON INTEGRALITE, EN CHARGE DU PROCESSUS ET DU RECRUTEMENT, DEFINITION DES BESOINS EN ,

Formations

  • ECOFIC - CCI De L'EURE

    Evreux 1996 - 1997 DESS

  • Lycée Saint Adjutor

    Vernon 1994 - 1996 BTS Informatique de Gestion

    Baccalauréat professionnel Comptabilité Option Chiffres 1994 Lycée Sainte Agnès (27200)


    OUTILS INFORM ATIQUES

  • Lycée Saint Adjutor

    Vernon 1994 - 1996 BTS INFORMATIQUE DE GESTION

    BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMPTABILITE OPTION CHIFFRES 1994 LYCEE SAINTE AGNES (27200)


    OUTILS INFORM ATIQUES


    MICROSOFT PACK OFFICE, EXCEL - WORD - POWERPOINT / CEGID - QUADRATUS (LOGICIEL DE PAIE)
    CIEL PAYE - CIEL GESTION COMMERCIALE - CIEL COMPTABILITE

    SYSTEME AS400 / SAFES/ EP3→LOGICIEL DE COMPTABILITE INTERNE

  • Lycée Sainte Agnès

    Vernon 1992 - 1994 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

    OUTILS INFORM ATIQUES


    MICROSOFT PACK OFFICE, EXCEL - WORD - POWERPOINT / CEGID - QUADRATUS (LOGICIEL DE PAIE)
    CIEL PAYE - CIEL GESTION COMMERCIALE - CIEL COMPTABILITE

    SYSTEME AS400 / SAFES/ EP3→LOGICIEL DE COMPTABILITE INTERNE

    GESTION DE TEMPS → BODET /SAGE COMPTABILITE

Réseau