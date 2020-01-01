Cecile JOURDAIN

Mes compétences :
ERP CEGID QUADRATUS
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Office
Microsoft Excel
Budgets
Cegid
Entreprises
SFPN - GROUPE BLOIS AUDIT
- CADRE SERVICE SOCIAL
2016 - maintenant
CABINET JP MARTIN
- GESTIONNAIRE PAIE
2014 - 2016
EPEDA GROUPE COFEL
- CONTROLE DE GESTION & ASSISTANTE RH
2014 - 2014SOCIETE COPIREL EPEDA A PERRIERS SUR ANDELLE (27910) MISSION D'INTERIM
* ASSURER LA SAISIE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SITE ET MISE A JOUR DES TABLEAUX DE BORD A PARTIR DES DONNEES DE
PRODUCTION COLLECTEES SUR LE SITE
* FAIRE LE SUIVI DES HEURES DES SALARIES DU SITE ;
* VERIFICATION DE LA COHERENCE DES HEURES ENTRE LE SUIVI DES HEURES DE PRODUCTION, DE LA LOGISTIQUE, DES ADMINISTRATIFS
ET DU BADGEAGE
* SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS EN ANALYTIQUE ;
* SUIVI DES HEURES INTERIMAIRES ET EFFECTUER LA DECLARATION DE CELLES-CI SUR CLICK AND STAFF ;
* CLOTURE MENSUELLE DES HEURES DES SALARIES, DES HEURES INTERIMAIRES, FAIRE L'ABSENTEISME DU SITE ;
* CLOTURE ET SAISIE DES STOCKS MENSUELS / FNP
SECO
- GESTIONNAIRE PAIE
Paris2013 - 2014CABINET COMPTABLE S.E.C.O A VERNON (27200) CDI
* GESTION D'UN PORTEFEUILLE CLIENTS MULTI CONVENTIONS CONSTITUES D'UNE CINQUANTAINE DE TPE ;
* GESTION COMPLETE DU PERSONNEL (CONGES PAYES, ABSENCES, MALADIE...) ;
* REALISATION DES BULLETINS DE PAIES, DES CONTRATS DE TRAVAIL, SOLDES DE TOUT COMPTE, CERTIFICATS DE TRAVAIL,
ATTESTATIONS POLE EMPLOI
* EN CHARGE DES AFFILIATIONS AUX DIVERSES CAISSES ; RETRAITES, MUTUELLES, PREVOYANCES, PROBTP, CCBTP ;
* DECLARATIONS N4DS DE FIN D'ANNEE ;
* EN CHARGE DU CALCUL DES CHARGES SOCIALES, URSAFF, PREVOYANCES, RETRAITES, PROBTP.... ;
* VEILLE DOCUMENTAIRE, CONTROLE DE L'APPLICATION DES REGLES SOCIALES ;
* APPORTER UN CONSEIL AUX CLIENTS QUAND AUX DIVERSES QUESTIONS SOCIALES
SDA TECHNOLOGIES
- ASSISTANTE DE DIRECTION & COMPTABLE
2012 - 2013* TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE DE L'ENTREPRISE JUSQU'AU PRE BILAN ;
* DECLARATION DE TVA ;
* TENUE DES COMPTES BANCAIRES, RAPPROCHEMENTS BANCAIRES... ;
* ENCAISSEMENTS CLIENTS, PAIEMENTS FOURNISSEURS ;
* EN CHARGE DE LA PASSATION DES APPELS D'OFFRES FOURNISSEURS ET EN CHARGE D'ETABLIR LES COMMANDES SUIVANT UN
CAHIER DES CHARGES
* FACTURATION CLIENTS
* ETABLISSEMENT DES BUDGETS DE L'ENTREPRISE ;
* EN CHARGE DU SUIVI ADMINISTRATIF DU PERSONNEL, RECRUTEMENT, CONTRATS, SUIVI DES HEURES, ETABLIR LES BULLETINS DE
SALAIRES, ETABLIR LES CHARGES SOCIALES, LA DADS DE FIN D'ANNEE...
MECA CN
- ASSISTANTE DE GESTION & COMPTABLE
1996 - 2012MECA CN PUIS RACHAT, SARL GUYOMARD CDI
Mécanique de Précision à HEUDEBOUVILLE ( 27400) (12 salariés)
MECA CN
- ASSISTANTE DE GESTION & COMPTABLE
1996 - 2012* TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE DE L'ENTREPRISE JUSQU'AU BILAN ;
* ELABORATION DE CERTAINS CHIFFRAGES
* SUIVI DU PRIX DE REVIENT DES AFFAIRES CLIENTS ;
* ETABLIR LES DOSSIERS DE CONFORMITES (3.1B-CCPU) ;
* DECLARATION DE TVA, CA3, TVTS.... ;
* SUIVI DU PERSONNEL DANS SON INTEGRALITE, EN CHARGE DU PROCESSUS ET DU RECRUTEMENT, DEFINITION DES BESOINS EN ,