Christelle LETHUILLIER

Forte d'une expérience professionnelle pluridisciplinaire de plus de 10 ans, j'ai débuté une reconversion en 2012 dans les ressources humaines. J'ai occupé ensuite pendant 4 ans un poste de responsable administrative en charge des ressources humaines chez Gaquerel où j'ai mis à profit mon expérience et développé de nouvelles compétences en gestion administrative et financière.



Au regard de cette expérience, ce qui m’anime c’est la gestion sociale et professionnelle des collaborateurs, de leur intégration, à la définition et suivi de leur plan de carrière. Je dispose également de solides compétences en matière de gestion administrative du personnel.



C'est tout naturellement que ma carrière s'est orientée vers un poste de responsable Rh chez Alcéane, office public de l'habitat de la Codah, entreprise de 300 salariés intégrant 2 statuts : privé et public.



De nature volontaire, j’ai d’indéniables qualités relationnelles et de communication pour dialoguer efficacement. Femme de terrain, reconnue pour mes qualités d’analyse et ma force de proposition, je mène les missions qui me sont confiées avec rigueur, implication et pragmatisme.



Aujourd’hui, je m’engage dans un projet socialement et économiquement responsable, vers un projet qui place l’homme au cœur de l’entreprise.



Mes compétences :

Management

GPEC

Gestion des ressources humaines

Analyse financière

Conduite de projet

Formation

Gestion des compétences

Ressources humaines

Recrutement

Conseil

Intérim