Travailleuse sociale mais également responsable de magasin, je bascule aujourdhui vers l'accompagnement à l'insertion professionnelle.



L'accompagnement reste au coeur de mon travail : analyser les demandes, diagnostiquer les besoins, répondre au mieux et le plus efficacement possible aux usagers, tels sont mes souhaits.

Je crée et anime également des ateliers TRE.



Adaptable, motivée, je suis toujours à lécoute de nouveaux projets.