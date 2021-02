Cécile MASLAKIAN

. Conceptrice-rédactrice free-lance, auteur et plume journalistique depuis plus de 20 ans, j'aime mettre en scène des produits et raconter des histoires de marques dans différents univers : culinaire, équipement de la maison, puériculture, voyages, luxe, culture, médical, automobile, services, hygiène-beauté...



. Auteur pour les Editions Minerva et La Martinière, mes livres mêlent cuisine et culture, recettes et portraits de chefs.



. Passionnée de théâtre, j'ai écrit des chroniques pour le website Rhinoceros (http://rhinoceros.eu)





Quelques références parmi d'autres :



- Picard surgelés ( magazine, mailings, site web)

- Lindt Passion Chocolat ( magazine )

- Darty ( magazine "Darty &Vous", catalogue Darty Cuisines...)

- Juste pour Rire Productions ( dossiers de presse pour Stéphane Rousseau, Arturo Brachetti, Rachid Badouri)

- USM - mobilier de bureau ( magazine)

- Lorenza - Haute-joaillerie ( dossier de presse)

- Lyonnaise des Eaux ( brochures)

- Citroën ( mailings, plaquettes produits)

- La mie de pain - association d'aide aux sans-abris ( newsletter, affiches..)

- Syndicat de l'Ophtalmologie Française ( articles de presse pro)

- VVF Vacances ( catalogues, mailings)



Edition:

- Cuisine de femmes ( Editions Minerva - 2003)

- Cuisines de nos grands-mères ( Editions Minerva - 2004)

- Cuisine d'hommes ( Editions Minerva - 2005 )

- Le Dôme ( Editions de La Martinière - 2012)

- Maille ( Editions de La Marinière - 2015)

- L'aventure Ponant ( Editions de La Marinière - 2018)

- La Fontaine de Mars, un bistro parisien (Ed. de La Marinière 2019)



Mes domaines de compétences :

Communication

Édition

Presse