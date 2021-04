Cécile PRUVOST

J'ai passé un BTS Assistante de Direction en 2002 qui a développé mon goût pour la communication et qui m'a conduit vers des métiers me permettant de mettre en avant mon savoir-faire communicatif.



J'ai travaillé dans des sociétés différentes les unes des autres afin de gagner en expérience et pouvoir m'ouvrir à de nouveaux horizons.



Je suis curieuse, J'aime faire des rencontres, apprendre et ne pas rester sur mes acquis.



Mes compétences :

Saisie avec dictaphone

Saisie de données

Utilisation d'outils bureautique tels que exc

Courriers à taper

Accueil physique et téléphonique

Responsable

Sérieuse

Ponctuelle

Qualification de fichiers

Développement commercial