Cécile VIGIER

Depuis l'obtention de mon Bts Assistant de Direction j'ai acquis de nombreuses années d'expèrience dans des domaines variés : en tant que comptable dans une office notariale, en tant que secrétaire aprés-vente dans une concession automobiles, dans le domaine bancaire au sein de services différents (épargnes, assurances, prêts aux grandes entreprises et collectivités publiques et clients et comptes) et au sein de la Fondation John Bost.

J'ai ainsi développé une grande capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Microsoft Office

Secrétariat

Prise de notes

Comptabilité

Gestion de la relation client