Cécilia FLINOIS

Ingénieur mécanique, j'ai exercé principalement dans le calcul de tuyauterie (flexibilité et pression) et en revue de conception (évaluation de conformité), dans les secteurs de l'Oil&Gas et du Nucléaire.





J'aspire à l'amélioration continue et au développement durable.





Mes compétences :

Contrôle de conformité

Rédaction technique

Calcul de tuyauteries



Rigueur

Méthode

Esprit critique

Esprit d'équipe