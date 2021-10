Nadine GIGUET

Je suis une experte dans le marketing et la communication.



Jai travaillé dans plusieurs secteurs dactivités : édition de logiciel, télécom, sécurité électronique, BTP, automobile, textile et dans différentes tailles dentreprises de la startup à la multinationale en France et à l'international sur la zone EMEA, l'Asie et le Japon, et les USA.



Jaime particulièrement linnovation et les nouvelles technologies : internet, les objets connectés, la robotique, l'IA, les nouveaux logiciels parce que ce sont des technologies qui impactent la société et toute léconomie.



J'aime développer le marketing et la vente en imaginant un nouveau business model, une innovation, ou plus concrètement en mettant en place un marketing opérationnel efficace et une stratégie de prospection et de fidélisation client.



Mes compétences :

Marketing stratégique et opérationnel

Communication interne et externe

Relation client