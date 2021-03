Ingénieur logiciels C++ Médical Embarqué chez Thales Services



Mes compétences :

Programmation jeu vidéo

Développement web

Programmation C++

Sécurité informatique

Base de données

Système Unix

Infographie

Programmation C

Ogre3D

Cegui

Scrum

TCP/IP

Microsoft Visual Studio

Développement parallèle

Système temps réel

Qt

SFML

Java

OpenGl