Cédric BISCOS

De formation ingénieur en génie des procédés, complétée par un parcours à l'International, mon parcours professionnel m'a permis de développer une double expertise technique en sécurité industrielle et en prévention santé sécurité.



Je l'exerce actuellement au sein de la Direction Technique de Veolia Environnement.



Spécialisations :

- Expertise technique en sécurité industrielle : analyse de risque de défaillances (type HAZOP / AMDEC), développement et déploiement de systèmes de gestion de la sécurité industrielle (gestion des modifications, permis de travail / d'intervention...)

- Expertise en prévention santé / sécurité

- Auditeur sur sites internes / externes : réglementation ICPE, réglementation relative aux Installations nucléaires de Base, réglementation sur la prévention du risque chimique, dues diligences

- Formateur au risque chimique



Mes compétences :

Sûreté de fonctionnement

Génie des procédés

Réglementation ICPE

Gestion du risque chimique

Sécurité des procédés

Analyse de risques

Ingénieur

Eau

Ingéniérie

Expert technique

Audit

AMDEC

Risques industriels

Sécurité

Auditeur

arbre des causes

HAZOP

Gestion de projet

Management

Environnement

Hygiène