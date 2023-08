Cedric BRUN

Ancien élève de l'Ecole Boulle, je travaille depuis 10 ans dans les métiers de l'aménagement du tertiaire, de la rénovation et du second oeuvre.

En partenariat avec le chargé d'affaire ou le commercial responsable du dossier dans votre entreprise, je m'occuperai de la partie bureau d'étude et de conception de vos projets. En fonction de vos besoins et de l'état d'avancement de vos projets et pour la réalisation de vos

plans, métrés, débits, images, j'étudierai avec vous :



- Vos plans d'implantations, perspectives 3D et images, afin de vous aider à mieux vendre vos idées, pour permettre à votre offre commerciale de se distinguer des autres. Nous réaliserons ensemble la conception globale de votre projet.

- Vos plans de définition, de validation et de fabrication, ainsi que vos feuilles de débits, de quincailleries et les demandes de prix auprès de vos fournisseurs. C'est au niveau de l'étude et de la conception que l'argent se gagne en grande partie, mon but étant d'optimiser la réalisation de vos affaires et la mise en œuvre de vos dossiers.

- La mise en place de présentations de produits sur papier ou sur internet, catalogues comprenant les images, les nomenclatures produits, les plans nécessaires, les demandes de prix, le descriptif, etc.



Afin de répondre au mieux à vos attentes je peux venir dans votre entreprise pour prendre les informations sur les dossiers et entrer en contact avec vos équipes, ensuite je travaille depuis mon bureau ou le votre en fonction de la typologie de dossier et du besoin d'être au plus près des personnes en charge du dossier. Le cas échéant je me déplace également sur site avec vous afin d'appréhender au mieux les éventuelles contraintes.



Pour vous faire une idée de mon travail je vous invite à visiter mon site internet : http://brunced.free.fr



Mes compétences :

Autocad

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Implantation

Internet

Mise en ligne

Mise en plan

Perspective

Plan de validation

Projeteur

Site internet

Validation