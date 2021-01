Photographe Institutionnel pour les entreprises et Photographe d’Art exposé dans des galeries d’Art et des salons d’entreprises, j'ai débuté ma carrière de photographe professionnel en 2012 après de longues années de passion et d’expériences dans le domaine de la photographie.



Photographe Institutionnel et Corporate :



- Depuis 2012, j’accompagne les entreprises et les artisans dans leurs besoins en communication par l’image. Photographie corporate pour des cabinets de conseils, photographie « packshots » pour des boutiques de vêtements de sports ou pour des magasins de meubles de luxe, mon activité de photographe institutionnel recoupe tous les domaines comme la photographie de portraits de Chefs d’entreprises.



Photographe d'Art :



- En 2014, j'ai remporté un appel d’offre avec un autre photographe pour la décoration des nouveaux salons Lounge de Star Alliance à Roissy Charles de Gaules. Une douzaine de mes photographies d’Art de Paris noir et blanc décorent leurs salons VIP.



- En 2013, la galerie Dany Art Design à Saint Ouen intègre une dizaine de photographies d’Art sur le thème de Paris.



- 2012, création du site web e-commerce cedric-doux.fr pour proposer mes services de photographe d'Art et photographe Corporate



- 2012 est aussi l’année de la première exposition dans une galerie d’Art. Douze photographies d’Art de Paris en noir et blanc étaient exposées à la galerie Smaaks dans le XIIème arrondissement de Paris.



Mes compétences :

Photographe d'entreprise (photographie corporate)

Photographie

Décoration