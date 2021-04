Cédric DURAND

J'ai débuté ma carrière en tant que chercheur au Laboratoire Central des Ponts des Chaussées lors de mon doctorat. J'ai ensuite poursuivi durant 2 années sur 2 post doctorat avant d'intégrer la société Lafarge pour exercer en tant que Responsable Qualité. Mon désir de leadership et de développement m'ont permis d'obtenir un poste de Manager d'un centre de profit au sein du groupe LAFARGE sur un secteur rural avant de m'épanouir sur un secteur urbain.



Au cours de ce parcours, j'ai acquis d'importantes compétences managériales comme le management d'un centre de profit, la gestion financière des actifs industriels, le management et développement des équipes, le management de projets fonctionnels et transversaux , la mise en place de vision stratégique de l'agence et du groupe, la sécurité et l' environnement, la recherche et le développement de produits locaux et le management de la performance commerciale (SFE).



Mes compétences managériales m'ont permis d'obtenir un poste de Directeur générale et technique (interlocuteur privilégié avec les DREAL) chez Sablières MALET au sein du groupe CARRIERES MALET. Poste que j'occupe depuis janv. 2017.



Vous pouvez me contacter par mail sur durand_ced@hotmail.com ou au 06 69 93 89 25.



Mes compétences :

Responsable de Centre

Management et gestion des risques (Sécurité)

Management

Gestion des litiges (Expert technique)

Négociations et ventes

Développement Marketing

Environnement

Recherche

Qualité

Matériaux de Construction

Chimie

Gestion des déchets

Management de la relation clients (CRM)