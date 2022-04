Christophe BOUTIE

Ayant acquis 30 ans d’expérience dans le domaine d’exploitation de carrières à ciel ouvert en roches massives (calcaires, éruptives) et alluvionnaires en tant que Directeur des carrieres .

Mon dernier poste m’a amené en Martinique comme directeur dans le cadre de rachat de carrières

Homme de terrain, capable d’organiser dans la sérénité sociale et dans la compréhension des fonctionnements locaux le travail de plusieurs équipes, tout en conservant les objectifs de productivité alloués.

J’ai l’expertise de l’extraction des matières premières jusqu’à leurs traitements pour élaborer des produits finis propre à satisfaire la clientèle tant sur le plan qualitatif que quantitatif ;

J’ai travaillé assidûment dans la commercialisation ,l’élaboration et la fabrication des granulats destinés aux chantiers des travaux publics (routes, BTP…), et la fabrication du béton prêt à l’emploi.

L‘optimisation des outils de production et la maîtrise des coûts ont toujours été des objectifs prioritaires de mon travail que j’étaye par l’élaboration de budgets de fonctionnement.

J’ai aussi acquis une large expérience dans l’élaboration du suivi du matériel fixe et mobile et dans les études de renouvellement du matériel ;

Je me suis largement impliqué dans la mise en place des règlements généraux des industries extractives (RGIE) en tant que directeur technique des travaux, pour assurer la sécurité des salariés et améliorer les conditions de travail.

De plus, j’ai à plusieurs reprises mis en application les arrêtés préfectoraux des sites dont j’ai la responsabilité dans le domaine de l’environnement ainsi que les politiques environnementales des entreprises. Dans ces cadres (RGIE et Environnement) j’assure les réunions réglementaires avec les administrations (DRIRE/CRAM……..)

Mes réussites dans mes différentes expériences professionnelles m’amènent aujourd’hui à vous proposer mes compétences, ma rigueur et ma disponibilité pour créer une collaboration efficace.

Ma candidature s’inscrit dans un projet professionnel maîtrisé qui m’amènera à poursuivre mon expertise et mon évolution professionnelle dans de nouveaux environnements notamment à l étranger.



Mes compétences :

Carrière de l'ingénieur

Manager

Production

Mobile

Local Government

Production Management

Feasibility Studies

Budgets & Budgeting

Audit

Bookkeeping

Project Management