Cedric FRANCIS

Je suis en charge des activités de conseil dédiées au secteur public et des industries de Défense sein de CGI Business Consulting : l'expertise dans les domaines métiers, la transformation et l'accompagnement des organisations, le pilotage de programmes complexes, la performance opérationnelle et financière des structures.



Quelques missions/clients :

Mission PNR (Passenger Name Record France - Assistance conseil depuis 2012), ANTS (SIV, cartes agents détat, etc.), OFII (Division statistique), Administration Pénitentiaire, Préfecture de la Police de Paris, ...



Mes compétences :

Conseil en management et en organisation

Black belt

Immobilier

Contrôle interne

PMO & KM

Direction de programmes

Sécurité informatique

Conduite du changement

Expertise comptable