Cédric FRANKHAUSER

Dans l'industrie automobile depuis 21 ans, j'ai intégré le service Méthodes du site de production de moteurs essence, diesel et maintenant électrique de Trémery pour PSA Peugeot Citroën.



J'ai occupé durant 8 ans la fonction de Préparateur Qualité Mesure pour laquelle je participais activement aux démarches AMDEC (Analyse des Méthodes de Défaillance Et de leur Criticité) d'où découlent la rédaction et la mise en place des plans de surveillances et l'investissement et la mise en place des moyens de contrôle associés.



Depuis 2007, d'abord en parallèle de mes activités de Préparateur Qualité Mesure, puis exclusivement depuis 2009, j'occupe le poste de Technicien méthodes industrialisation. Mes 13 ans au sein de ce poste mont permis de parfaire mes compétences en communication (sens diplomatique aiguisé, très bonnes capacités relationnelles, esprit d'équipe) ainsi que celles liées à lemploi (bonne maitrise des modifications de processus de lidentification du besoin à la mise en œuvre sur le site de production).



J'ai pu participé à des chantiers damélioration suivant la méthodologie « Lean Manufacturing » mais aussi travailler aux modifications de machines automatiques ou de postes manuels dans le cadre de l'industrialisation de nouvelles motorisations ou de projets de réduction des coûts de fabrication (gain de 5 postes de fabrication par rationalisation de plusieurs préparation).



Les modifications apportées couvrent des domaines comme lemmanchement de pièces (tube, joint détanchéité), lassemblage vissé, le contrôle étanchéité pièces finies, le contrôle de conformité par caméra,



Mes compétences :

AMDEC

Ergonomie

Travail en équipe

Suivi de chantiers

Cahier des charges

Lean Manufacturing

Suivi des fournisseurs

Planification

Rigueur