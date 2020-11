Responsable de l'agence MIB à BOURGES avec le management de 15 personnes. J'assure également la relations clientèles et le développement du chiffres d'affaires dans la vente de compresseurs et centrale d'air comprimé sur le secteur du 18 et 36.

Chiffre d'affaires en 2016 de 4 millions d'euro



Mes compétences :

la maintenance

Microsoft Word/ Excel

Adventi/Divalto

Audit