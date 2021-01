Cedric GROUT

Mon objectif est de supporter l'entreprise dans la réalisation de ses projets, apportant mes 18+ années d'expérience dans la fonction achat pour en faire un atout stratégique au sein de l'organisation.



Domaine d'expertise:

Gestion du changement

Elaboration et exécution de stratégies achat

Gestion d'équipe

Développement de partenariats stratégiques

Négociation de contrats (Monde; Europe; pays)

Adepte de l'économie circulaire

Gestion de la performance fournisseurs



Mon parcours:

Acheteur catégorie Europe (matière active et relations tierces) + responsable projet d'intégration chez Nufarm (215 m€)

Responsable Achats France chez Nufarm (100 m€)

Acheteur catégorie Europe (coformulants) chez Nufarm (25 m€)

Acheteur catégorie EAME (coformulants et packaging) chez Arysta LifeSciences (25 m€)

Acheteur dépenses Indirectes (R&D Global; CAPEX France; Frais généraux) chez Arysta LifeSciences (20 m€)

Leader projet sourcing pour Sidel Malaisie (8 m€)

Leader projet d'intégration pour Sidel France (5 m€)

Responsable Achats et Logistiques chez Ateliers Maugars (5 m€)































Mots clés : Productivité, Rentabilité, Innovation, Communication, Management, Gestion du changement, Leadership, Orientation résultat, Orientation client, Planification, Organisation, Adaptabilité, Flexibilité, Analyse, Travail en équipe, Stock, Logistique, Projet, Autonomie, Force de proposition, Partenariat, Budget, Priorité, Ecoute, Achat, Approvisionnement, Customer Service, Qualité, Coût, Délai