Cedric HUET

Homme de terrain, j' apporte un support technique et opérationnel aux équipes sur CNPE, motivé disposant de 5 ans d'expérience dans le nucléaire. Je suis apprécié pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels et à trouver des solutions permettant de réduire les coûts et la satisfaction de la clientèle. Ingénieux et organisé, j'ai prouvé mes capacités à manager et fédérer des équipes autour des objectifs. J'ai su monté en compétence grâce à mon envie d'apprendre et de progresser.



Mes compétences :

Management opérationnel

Assurance qualité

Soudage

Normes Qualité

Fonderie

Gestion de la qualité

Gestion de la production