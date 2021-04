Cédric MARY

Chef de Projet Move pour le client Axa France.

Gestion des créations et déménagements des agences Axa en France.

Suivi des migrations en Fibre (FTTH) des agences Axa en France.

Mise à jour du parc informatique des agences Axa (Redevance)

Création de messagerie dagences.

Prise de rendez-vous (déménagement/création) avec lagent Axa + planification des interventions techniciens.

Etude de léligibilité des lignes informatique des agences Axa auprès dOrange Business Service et/ou Bouygues Télécom.

Gestion et mise à jour du parc de routeur 4G Orange ou Bouygues Télécom.





Mes compétences :

Réseau informatique (DHCP, LAN)

- Brassage réseau (Baie serveur)

- Utilisation des outils dadministrations (SCCM, AD, Team Viewer)

- Détection et résolution de pannes matériels ou logiciels

- Montage dun ordinateur

- Manipulation des outils de communication en ligne (Teams, Skype)

- Administration et gestion des publications sur les sites ou sur les réseaux sociaux (Wordpress, Joomla Facebook, Instagram)

- Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, One Note)

- Maîtrise et utilisation de Photoshop (retouche de photos).

- Maîtrise et utilisation de Openshot Vidéo Editor (Montage de vidéos)

- Maitrise de logiciel dincidents et de parc informatique (SILVA)

- Maîtrise de logiciel de planification des techniciens itinérants (Opti-time, Geoconcept)

- Maitrise de logiciel denrôlement de smartphones ou tablettes (Hub)

- Systèmes (Windows, IOS, Android)

- Gestion de projets informatique (Migration windows, Création / Déménagement Agences Bancaires)

- Sérieux, Organiser

- Patient, Confiance en soi, Capacité découte

- Courtois

- Autonome

- Travail en équipe (Sens du service, Prise de décision)

- Gestion des conflits (Arbitre de Football)

- Productif (Créatif, curiosité, gout du défi, travailler sous pression)

- Gestion du temps de travail

- Multitâche

- Force de proposition et prendre des initiatives

- Sadapte facilement aux nouvelles méthodes de travail ou de nouvelles technologies (polyvalence)

- Facilité dexpression orale / écrite (Formateurs en arbitrage de football)

- Fiabilité (Respect des délais, sens des responsabilités, implication, rigueur)

- Ponctualité

- Détermination