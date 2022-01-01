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Cédric PEYTOUR

PIERRE-BÉNITE

En résumé

Mes compétences :
Autonomie
Sens des responsabilité
Ténacité

Entreprises

  • TELEVES FRANCE - CADRE TECHNICO COMMERCIAL

    2007 - maintenant -INDUSTRIEL ESPAGNOL DE MATERIEL D'ANTENNE POUR LA TELEVISION
    -ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE CLIENT EXISTANT
    -CREATION DE NOUVELLES TYPOLOGIES DE CLIENTS
    -RECHERCHE D'AFFAIRES
    -DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE ELECTRIQUE

  • SCIE CREL - COMMERCIAL

    2004 - 2007 GROSSISTE BRUN BLANC ANTENNE
    -CREATION ET DEVELOPPEMENT DE SECTEURS (26-07-38-05)
    -DEVELOPPEMENT ET ENTRETIEN DE SECTEURS EXISTANTS (69-01)

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