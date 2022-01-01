Cédric PEYTOUR

Mes compétences :
Autonomie
Sens des responsabilité
Ténacité
Entreprises
TELEVES FRANCE
- CADRE TECHNICO COMMERCIAL
2007 - maintenant-INDUSTRIEL ESPAGNOL DE MATERIEL D'ANTENNE POUR LA TELEVISION
-ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE CLIENT EXISTANT
-CREATION DE NOUVELLES TYPOLOGIES DE CLIENTS
-RECHERCHE D'AFFAIRES
-DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE ELECTRIQUE
SCIE CREL
- COMMERCIAL
2004 - 2007GROSSISTE BRUN BLANC ANTENNE
-CREATION ET DEVELOPPEMENT DE SECTEURS (26-07-38-05)
-DEVELOPPEMENT ET ENTRETIEN DE SECTEURS EXISTANTS (69-01)
Formations
IUT Université Claude Bernard Lyon 1 (Villeurbanne - Lyon)