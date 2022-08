Cedric SAGNE

Professionnel ESN : SDM, Attaché clientèle, CdP, avant-vente (Bilingue anglais)

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT (34 30 13 84)

Spécialiste Cloud (IaaS) et Services Managés. Capable de travailler dans un environnement stressant et très dynamique.

Attentif aux détails, sens de lécoute, capacité danalyse, de synthèse, et de rédaction.

Bonnes bases techniques et expérience internationale. Expérience en management déquipes mutualisées et de sous-traitants.





Mes compétences :

Chefferie de projet IT

Suivi clientèle

Suivi technico-commercial

Management équipes mutualisées



ITIL Foundation V3

Infra Cloud (VMWare, Veeam, PRTG)