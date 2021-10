Cédric SILVA

Passionné par l'univers d'Internet, des NTIC et de l'audiovisuel, j'ai réalisé mon parcours scolaire et professionel autour de cet univers. J'ai découvert Internet en 1996.



Après un bac scientifique obtenu en 2001, j'ai passé un DUT Techniques de commercialisation à l'université de Rouen en alternance et travaillé en tant qu'assistant commercial dans un cabinet d'assurances AGF aux Andelys (27).



J'ai ensuite effectué une licence professionnelle spécialisée dans le marketing et le commerce électronique à l'université d'Evry en alternance.

Je travaillais en tant qu'assistant marketing chez TRM, distributeur de matériel audiovisuel professionnel, en charge de la mise en avant des produit via l'organisation de salons, la réalisation du catalogue produit, la mise en place d'opérations promotionnelles en boutique et sur le site Internet.



J'ai poursuivi avec un CDD de 9 mois à la fin de mon contrat d'apprentissage, puis, j'ai repris mes études en passant un Master en 2 ans en marketing et commerce électronique à l'universtité de Paris XII. Cette formation m'a permis d'effectuer des stages chez l'annonceur (Fox Pathé Europa) en tant qu'assistant chef de projet Internet, en agence interactive en tant que chef de projet (Planète Interactive) et en agence média (Nextedia) en tant que consultant média. Cela m'a permis de me constituer une réelle expérience dans le digital et d'acquérir rapidement des responsabilités et la gestion de grands comptes.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont poussé vers le secteur des médias digitaux où j'ai pu développer mes qualités de conseil, de relationnel et d'analyse.



J'ai conseillé, mis en place et suivi les campagnes e-pub d'annonceurs tels que Cetelem, Ikea, Auchandirect, easyJet. Et aujourd'hui pour Disneyland Paris en pan-euro.