Cedrick BORDELAI

Polyvalent, j'ai à la fois une formation en Documentation, Histoire de l'art, archéologie, aménagement d'espace et Restauration Conservation du Patrimoine. Initié durant mes études à la description, la comptabilité, le droit du travail la physique et la chimie, la bibliothéconomie, j'ai une formation à la fois littéraire, artistique, scientifique et technique.



Employé à Sainte Geneviève puis à la Sorbonne, j'ai participé à la signalisation et à la mise à jour en ligne des collections. Je m'occupais également de la maintenance du matériel de lecture des microfilms et micro-formes.



Lors de mes collaborations avec Les Musées de Guadeloupe, le Service Régional d'archéologie de la Guadeloupe, le Service Départemental d'archéologie de la Seine-Saint-Denis, l'INRAP, j'ai travaillé au prélèvement, à la conservation préventive et à la mise en valeur des collections lors de leur excavation lors de expositions. J'ai également effectué des diagnostiques sur les dégradations des collections dans les réserves, leur conditionnement et leur conservation.



Sur le chantier des collections du Musée National des Arts et Traditions Populaire, j'ai été en charge du pôle photographie. Je devais gérer une équipe de sept personnes, le matériel et les installations photographiques et concevoir les supports pour les prises de vues particulières.



Actuellement, j'occupe le poste de chargé de Régie au Centre de Conservation du MuCEM



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Bibliothéconomie

Chimie

Photographie

Aisance relationelle

Management

dorure

moulage

Conservation préventive

modelage

Restauration conservation