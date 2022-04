Cédrine REMERICQ

Praticienne en Réflexologie et Réflexothérapie. Exerce en cabinet.

Membre de la FFPER (Fédération Francophone des Praticiens et Enseignants en Réflexologie).

Membre du SPR (Syndicat Professionnel des Réflexologues).



Je propose un accompagnement vers un bien-être physique, émotionnel et mental.

Je pratique différentes réflexologies et réflexothérapies, ainsi que l'aromathérapie.



Mes compétences :

Bien être / Accompagnement thérapeutique

Conseil en Aromathérapie

Thérapie psycho-corporelle